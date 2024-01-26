Політика

15:45 26.01.2024

Попередньо всі 27 держав-членів ЄС погодилися підтримати Ukraine Facility - Шмигаль

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Попередньо всі 27 держав-членів ЄС погодилися підтримати Ukraine Facility - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.

"1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Отже, прем'єр очікує, що поточного року ЄС зможе надати Україні фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

Крім того, за його словами, Адміністрація президента США Джозефа Байдена має намір надати Україні цього року $11,8 млрд бюджетної підтримки. "Очікуємо позитивного рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", - наголосив Шмигаль.

Теги: #єс #шмигаль

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