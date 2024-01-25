Політика

16:15 25.01.2024

Наступ на ЗМІ та опозицію продовжується - заява пресслужби "УДАРу Віталія Кличка"

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У соцмережах та месенджерах з’явилися фейкові канали, що імітують онлайн-представництва команди Віталія Кличка та поширюють брехню. Це продовження наступу окремих представників центральної влади на незалежні медіа, підприємців та опозицію. Про це йдеться у заяві пресслужби партії "УДАР Віталія Кличка".

"У соціальних мережах та месенджерах з’явилися фейкові канали, які намагаються імітувати онлайн-представництва команди Віталія Кличка. Їх дописи містять неправдиві факти і носять провокаційний характер, проте широко тиражуються провладними телеграм-каналами та медіа. Ця хвиля брехні та фейків, спотворення реальності свідчить про продовження наступу окремих представників центральної влади на незалежні медіа, підприємців та опозицію", - заявляють в "УДАРі Віталія Кличка".

У партії наголошують, що замість боротьби з корупцією в Україні борються зі свободою. 

"Окремі представники центральної влади замість боротьби з корупцією у власних лавах, замість боротьби з ворогом витрачають бюджетні кошти на те, щоб знищити свободи, за які сьогодні бореться Україна", - йдеться в заяві УДАРу.

Пресслужба партії публікує посилання на офіційні сторінки та канали Віталія Кличка, УДАРу та  волонтерської ініціативи представників команди УДАРу - волонтерського штабу "Українська команда".

"Користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації! Не дозволяйте маніпулювати собою!" - закликає "УДАР Віталія Кличка".

Теги: #удар #заява #змі #фейк

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