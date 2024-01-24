Політика

14:09 24.01.2024

Словаччина висловила підтримку європейської інтеграції України та Формули миру Зеленського - спільна заява Шмигаля та Фіцо

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Словаччина висловила підтримку європейської інтеграції України та Формули миру Зеленського - спільна заява Шмигаля та Фіцо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підписали спільну заяву.

"Підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України", - йдеться в заяві, яку оприлюднив Шмигаль у телеграм-каналі.

Сторони також висловили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського та наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України і призначення віцепрем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

Крім того, прем'єри підтвердили важливість участі Словаччини в гуманітарному розмінуванні України та важливість спільних зусиль із гарантування глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

Серед іншого, сторони наголосили на важливості розвитку військово-технічної співпраці на комерційній основі.

Теги: #україна #словаччина

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