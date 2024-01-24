Політика

12:32 24.01.2024

Шмигаль: Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму"

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Шмигаль: Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що попри розбіжності, Україна має намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму".

"Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам. Впевнений, що сьогоднішня зустріч із прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

 

Теги: #словаччина #фіцо #шмигаль

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