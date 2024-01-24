Салліван про ратифікацію Туреччиною рішення про членство Швеції в НАТО: це зробить США та Альянс більш безпечними та сильними

У Білому домі вітали схвалення Туреччиною заявки Швеції на членство в НАТО, повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми вітаємо голосування турецького парламенту, який схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, "це було важливим пріоритетом для Байдена".

Салліван також зазначив, що Швеція є сильним і здібним оборонним партнером, чиє членство в НАТО зробить США та Альянс більш безпечними та сильними.

Як повідомлялося, парламент Туреччини у вівторок проголосував за схвалення заявки Швеції на членство в НАТО.