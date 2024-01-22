Політика

20:16 22.01.2024

Боррель: У ЄС є розуміння, що нині - час більше і швидше надавати Україні підтримку

2 хв читати
Боррель: У ЄС є розуміння, що нині - час більше і швидше надавати Україні підтримку

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що в ЄС є одностайне розуміння країнами-членами співтовариства того, що підтримку Україні в її протистоянні російській агресії потрібно надавати більше і швидше.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому першим питанням порядку денного стояла Україна.

"Міністри погодилися, що нині - не час, щоб послабити нашу підтримку Україні. Навпаки - це момент, щоб робити більше і швидше. Це слова, яким я надаю перевагу: більше і швидше, з фінансовими ресурсами, військовим обладнанням, навчанням солдатів і всім, що потрібно Україні для оборони. Ми продовжуватимемо працювати, щоб зробити допомогу передбачуваною", - сказав високий представник.

За словами Борреля, Україна "залишається топпріоритетом для нас перед обличчям триваючої російської агресії... що також є загрозою для безпеки в Європі". "Як завжди, про останній розвиток подій нас поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за допомогою відеоконференції. Підсумовуючи: Росія не досягла жодного прогресу на полі бою, зазнаючи значних втрат. Путін перед його запланованим переобранням у березні (ви можете тільки припустити результат цих виборів), продовжує з атаками дронами, ракетами. Але Україна також досягла важливих військових успіхів, зокрема в Чорному морі, де російський флот був змушений відійти для того, щоб уникнути українських ракет", - деталізував він.

Теги: #єс #підтримка #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 22.01.2024
Боррель вважає, що рішення про використання знерухомлених російських активів буде ухвалено до середини березня

Боррель вважає, що рішення про використання знерухомлених російських активів буде ухвалено до середини березня

19:59 22.01.2024
Боррель у лютому відвідає Україну

Боррель у лютому відвідає Україну

14:57 22.01.2024
Україна готова до детальної дискусії з країнами ЄС про торговельні потоки, очікує продовження лібералізації торгівлі ще на рік - торговий представник

Україна готова до детальної дискусії з країнами ЄС про торговельні потоки, очікує продовження лібералізації торгівлі ще на рік - торговий представник

14:34 22.01.2024
Кулеба: Україна розраховує на швидкі кроки вже у І півріччі 2024 року для практичного відкриття переговорів про вступ до ЄС

Кулеба: Україна розраховує на швидкі кроки вже у І півріччі 2024 року для практичного відкриття переговорів про вступ до ЄС

10:12 22.01.2024
Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

21:41 21.01.2024
Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

15:25 20.01.2024
ЄС пропонує реорганізувати фонд військової допомоги Україні з бюджетом у €5 млрд - ЗМІ

ЄС пропонує реорганізувати фонд військової допомоги Україні з бюджетом у €5 млрд - ЗМІ

20:58 19.01.2024
Боррель закликає нав'язати Ізраїлю рішення про створення палестинської держави

Боррель закликає нав'язати Ізраїлю рішення про створення палестинської держави

20:44 19.01.2024
Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

19:06 19.01.2024
Голова Єврокомісії говорить про необхідність нарощувати "оборонку" ЄС з урахуванням агресії РФ проти України

Голова Єврокомісії говорить про необхідність нарощувати "оборонку" ЄС з урахуванням агресії РФ проти України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Польща розпочнуть роботу над угодою щодо гарантій безпеки - Зеленський

Київ - на заяву Фіцо: Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності - ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни

Є новий оборонний пакет від Польщі - Зеленський про підсумки переговорів із Туском

Україна у відносинах із Китаєм готова до вирішення питань, що дісталися з минулого - Єрмак

Зеленського турбують заяви Трампа про припинення війни за 24 години

ОСТАННЄ

Лапутіна: Я від чиновників не чула жодної пропозиції піти у відставку

Туск запросив Шмигаля до Польщі для відновлення міжурядових консультацій

Зеленський назвав перспективні галузі польсько-української співпраці: логістика, АПК, виробництво зброї, кібербезпека, освіта, культура

Шмигаль закликав Польщу допомогти в узгодженні Ukraine Facility, початку переговорів щодо вступу до ЄС і рішеннях щодо членства України в НАТО

Туск: Коли хтось із європейських лідерів не хоче бачити Україну в НАТО, то це послаблює безпеку його власної держави

Україна та Польща розпочнуть роботу над угодою щодо гарантій безпеки - Зеленський

Київ - на заяву Фіцо: Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності - ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни

Є новий оборонний пакет від Польщі - Зеленський про підсумки переговорів із Туском

Віталій Кличко привітав з Днем Соборності

69% респондентів уважають, що українці йдуть шляхом до згуртованої політичної нації - КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА