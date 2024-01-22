Туск запросив Шмигаля до Польщі для відновлення міжурядових консультацій

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Варшави (Польща) для відновлення міжурядових консультацій.

"Я вдячний прем'єру за запрошення відвідати з офіційним візитом Варшаву та до проведення у Варшаві відповідних міжурядових консультацій і зустрічей", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у понеділок у Києві.

За словами Туска, відновлення міжурядових консультацій допоможе уникати напруження між країнами.