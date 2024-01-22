Шмигаль закликав Польщу допомогти в узгодженні Ukraine Facility, початку переговорів щодо вступу до ЄС і рішеннях щодо членства України в НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Польщу допомогти в узгодженні Європейською радою Ukraine Facility, початку переговорів про вступ до Європейського Союзу і рішеннях щодо членства України в НАТО.

"Цього року в України є три ключові завдання, і просимо Польщу допомогти нам у цьому", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у понеділок у Києві.

Йдеться, зокрема, про погодження Європейською радою інструменту фінансової підтримки Ukraine Facility; початок переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу; чіткі рішення на Вашингтонському саміті НАТО щодо членства України в альянсі.

Шмигаль зазначив, що сторони також обговорили безліч напрямів співпраці, яка має бути взаємовигідною.

"Ми також закликаємо Єврокомісію продовжити заходи щодо лібералізації торгівлі для України, а також лібералізації перевезень", - заявив прем'єр України.

Зі свого боку, за словами Шмигаля, у парламенті вже є законопроєкти, які приводять у відповідність до євродиректив логістичні й транспортні норми.