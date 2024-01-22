Україна та Польща розпочнуть роботу над угодою щодо гарантій безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили приєднання Польщі до гарантій безпеки України, сформульованих країнами "Великої сімки".

"Я вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонніх угод між нашими державами. Але впевнений, що угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи", - сказав Зеленський на брифінгу в Києві.

"Окремо я хочу подякувати за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру. Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у зустрічах, і це важливо", - зазначив він.

Говорячи про ситуацію на кордоні, Зеленський наголосив, що "солідарність з Україною не повинна руйнуватися через будь-які перешкоди".

"Я вітаю роботу уряду Польщі щодо зняття таких перешкод. І ми розуміємо глибину причин, що призвели до такої ситуації. Але звертаємо увагу насамперед на глибину загрози для обох наших народів", - сказав він.

За його словами, "всі наявні критичні питання можна вирішити на рівні урядів".

"Ми маємо набагато більше можливостей для наших народів і всієї Європи збільшувати та зміцнювати енергетичний потенціал. Це стосується, зокрема, розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв'язків між Україною та Польщею. Наші урядовці це все опрацюють", - сказав він.

На його думку, "варто було б сформувати спеціальну консультативну групу між державами, між нашими урядами, щоб підтримати Україну на шляху до Євросоюзу. І впевнений, ми будемо разом у Євросоюзі й будемо разом у НАТО".