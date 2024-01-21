Ситуація з тиском на журналістів і бізнес потребує негайного втручання президента, вважає Порошенко

Атаки силовиків на український бізнес, тиск на журналістів-розслідувачів потребують негайного втручання президента України, вважає народний депутат Петро Порошенко.

"Вважаю, що політичній аспекти цих проблем мали би обговорити на його зустрічі Президента з лідерами парламентських фракцій, а бізнесові та ділові — під час розмови глави держави з бізнес-асоціаціями та з громадським рухом "Маніфест 42". Такий відвертий діалог має покласти край негативним тенденціям і посилити нашу внутрішню єдність у протидії зовнішній агресії. Єдність навколо Збройних Сил України", - цитує Порошенка пресслужба партії "Європейська солідарність".

Порошенко зазначив, що в непростій ситуації на фронті та за допомогою Україні від партнерів, "є люди, які дають нашим недругам пас з України". "Це ті, хто тисне на журналістів-розслідувачів, залякує їх та веде незаконнне за ними спостереження. Це ті, хто розхитує єдність і веде кампанію проти Головнокомандувача ЗСУ. Це ті, хто у стосунках влади і бізнесу повертають країну в часи Януковича-старшого і його Саші-стоматолога", - зазначив п'ятий президент.

"Це і не дивно. Представники команди президента-втікача не просто пригріті і обласкані в теперішньому ОПУ, а керують один — правоохоронними органами, а інший — судовою системою. Обоє делеговані туди сумновідомим Андрієм Портновим, проти якого США впровадили санкції, а українська влада — навпаки, наділила повним імунітетом. Саме під їх керівництвом ДБР, БЕБ та інші правоохоронні органи пресують бізнес і відлякують від України навіть тих інвесторів, які не бояться війни», – констатує Порошенко.

"Затримання Ігоря Мазепи — це не його персональний кейс. Подібних справ накопичилося дуже багато, просто прізвища жертв вибіркового правосуддя не такі гучні і відомі. Про повернення практик 2010-2013 років дедалі більше говорять представники самого бізнес-середовища. Про це йшлося і у заяві громадського руху "Манфіест -42", ініційованій Мазепою. Ніколов та Бігус критикували корупцію в МО та ОПУ, а Мазепа — в правоохоронних органах, за що і поплатився", – вважає Петро Порошенко.

"Замість того, щоби дослухатися і виправити помилки, влада обирає інший шлях — заткнути рота критикам. І не цурається найгірших практик часів Януковича", - наголошує Порошенко.