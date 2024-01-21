Зеленського турбують заяви Трампа про припинення війни за 24 години

Президент України Володимир Зеленський вважає небезпечними заяви Дональда Трампа про те, що він може зупинити війну за 24 години.

"Тобто він буде ухвалювати рішення без двох сторін. Я вже не кажу про Росію, але без нас... Якщо він говорить це публічно, то це трохи лякає", - сказав Зеленський в інтерв'ю британському каналу Channel 4.

"Це говорить про те, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нашого народу, то він зробить усе, щоб донести цю ідею все одно. Це мене трохи турбує", - зазначив він.

На думку Зеленського, "одна людина не здатна перемогти, і якщо вона говорить про себе, то виникає питання, за рахунок кого?".

"Дональд Трамп, я запрошую вас до Києва. Якщо ви можете зупинити війну за 24 години, цього достатньо, щоб приїхати", - сказав Зеленський.