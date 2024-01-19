Політика

20:18 19.01.2024

Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

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Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

Незалежно від того, що станеться в американській політиці в поточному 2024 році, представники американських і західних розвідок вважають, що війна РФ проти України, імовірно, триватиме ще щонайменше два роки, а деякі офіційні особи США і Заходу заявляють, що бойові дії можуть тривати ще до п'яти років, повідомляє CNN у п'ятницю.

Військовий представник США в Європі прогнозує, що чергова спроба великого контрнаступу України з метою розколоти російські сили в окупованому Мелітополі відбудеться не раніше ніж через два роки. За його словами, Україна або РФ не зможуть домогтися якихось значних успіхів на полі бою 2024 року, оскільки обидві сторони "занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити величезні кроки 2024 року", і самі українці обговорюють 2025 рік як "реальніший варіант із точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу", пише видання.

Американські та західні офіційні особи зазначають, що підтримка України з боку Заходу, яка триває, має вирішальне значення. Проте в короткостроковій перспективі представники американської розвідки не вірять, що скорочення американського фінансування матиме серйозний вплив на Україну. Однак у довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити РФ відновити сили, нарощуючи постачання зброї та скориставшись підтримкою Ірану та Північної Кореї.

"У найближчому майбутньому припинення американського фінансування України може обмежити здатність України наносити удари на великі відстані по окупованому Росією Криму та Чорному морю - удари, що підтримуються західною зброєю, включно з наданими США армійськими тактичними ракетними системами", - пише видання.

Офіційні особи США зазначають, що припинення американської підтримки може вплинути на інших союзників, особливо якщо США продемонструють відсутність політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі. Також є ризик, що країни ЄС можуть наслідувати приклад США і почнуть відмовлятися від надання допомоги.

У CNN зазначають, що вся увага звернена на 2025 рік. Очікується, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази та відновленням своїх сил в очікуванні ще більшої кількості бойових дій у 2025 році, сказав американський чиновник. При цьому РФ також може зосередити увагу на цій стратегії.

"Ось чому продовження підтримки Заходу є таким важливим, оскільки наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватимуться події у 2025 році і, можливо, в наступний період", - сказав співрозмовник видання.

 

Теги: #сша #війна #розвідка

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