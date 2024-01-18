Камерон назвав війну в Україні головним викликом нашого покоління і закликав інші країни збільшити допомогу українцям

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив, що російська агресія проти України - головний виклик нашого покоління і назвав війну "стратегічною катастрофою" для президента РФ Володимира Путіна.

"Якщо міністри закордонних справ продовжуватимуть говорити: так, ми маємо підтримати Україну, але так, ми також маємо розпочати мирний процес, вони не отримають ні сильної України, ні мирного процесу. Але якщо ми просто підтримаємо Україну і допоможемо в цій боротьбі, - це шлях покласти цьому край. Велика Британія абсолютно ясно дала зрозуміти, що це боротьба нашого покоління. Це все одно, що бути міністром закордонних справ або прем'єр-міністром у 1930-х роках і боротися з цією агресією. І ми знаємо, що якщо ви пригнічуєте агресію, ви отримуєте її ще більше", - сказав він на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він наголосив, що пишається всією допомогою, яку Велика Британія надає Україні, і запевнив у продовженні підтримки "стільки, скільки буде потрібно".

Камерон нагадав, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив минулого тижня в Києві про надання Україні військової допомоги і закликав партнерів з ЄС і США також це зробити.

"Усе, що нам потрібно зробити, це продемонструвати нашу економічну міць, змусити її окупитися, і ми зможемо допомогти Україні довести це до кінця. Але нам потрібно набратися терпіння. Ми маємо визнати, що Путін думає, що може нас перечекати, і ми втратимо терпіння і втомимося. Ми маємо показати, що це абсолютно не так", - наголосив міністр.

"А американським колегам я сказав би, що наразі ви витратили, можливо, 10% свого оборонного бюджету, і це домоглося 50% знищення довоєнної військової техніки Росії. При цьому не загинув жоден американець", - сказав Камерон.

За його словами, це "приголомшлива інвестиція" в зниження обороноздатності головного противника.

"Ми маємо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно, проявляти терпіння, показувати силу наших економік і вкрай важливо забезпечувати їх усім необхідним. Велика Британія робить це. Нам потрібно, щоб інші країни зробили крок вперед і зробили більше", - закликав глава МЗС.