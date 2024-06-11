Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон наголосив на необхідності використання заморожених російських активів на користь України і припинення постачання російського газу до Європи.

"Ми маємо запитати себе: чого Путін боїться, щоб ми зробили? Він боїться, що ми перекриємо доступ до нафти, газу і вуглеводнів. Він боїться, що ми звернемося до цих заморожених російських активів. І я сподіваюся, що щонайменше на G7 цього тижня ми зможемо домовитися про те, щоб використовувати відсотки від заморожених активів для України. І гроші зможуть надходити задовго до виборів в Америці в листопаді", - сказав він на панельній сесії "Об'єднані в обороні. Об'єднані в оновленні. Сильніші разом" на полях конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Глава МЗС наголосив, що росіяни намагаються зруйнувати енергетичну систему України, газові сховища, "вони намагаються забрати вугілля, яке має вирішальне значення для металургійної промисловості України".

"Ми маємо запитати себе: а ми у відповідь проявляємо таку саму жорсткість і точність? Ми правильно відмовилися від російської нафти, але настав час переконатися, що ми повністю позбулися і російського газу в Європі", - сказав він.

Камерон додав, що Німеччина є цьому яскравим прикладом, але країнам необхідно зробити більше.

Він також зазначив, що Велика Британія вже виділила майже 15 млрд доларів на підтримку України і запевнив, що допомога триватиме "стільки, скільки потрібно" до поразки Путіна.

За словами очільника МЗС, битва за майбутнє - це відновлення України, і "багато в чому це те, чого Путін боїться найбільше".

"Він знає, що успішна Україна, реформована Україна, фінансово успішна Україна, все те, чим вона може стати, - це найбільша можлива поразка", - висловив упевненість Камерон.

Окрім того, він заявив, що гроші, витрачені на допомогу українцям, - ніщо в порівнянні з сумами, які доведеться витрачати, якщо Україна не буде успішною.

"Я скажу вам тільки одне: цифри, про які ми говоримо, - ніщо порівняно з тими, які нам доведеться інвестувати, якщо Україна не буде успішною. Тільки в оборону під час холодної війни ми вкладали 5% нашого ВВП, не кажучи вже про 2% або 2,5%. Так що те, що ви витрачаєте нині, ми заощадимо потім, і в результаті побачимо успішну Україну", - підсумував міністр.