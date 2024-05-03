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09:52 03.05.2024

Лондон не заперечує проти використання зброї по РФ - прем'єр Великої Британії

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Лондон не заперечує проти використання зброї по РФ - прем'єр Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон пообіцяв у четвер три мільярди фунтів (3,74 мільярда доларів) щорічної військової допомоги Україні "так довго, скільки буде потрібно", додавши, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ, повідомляє агентство Reuters.

"Ми даватимемо три мільярди фунтів щороку стільки, скільки необхідно. Ми щойно справді витратили все, що могли, з точки зору надання обладнання", - заявив Камерон агентству Reuters під час візиту до Києва, додавши, що пакет допомоги наразі був найбільшим у Великій Британії.

"Частина цього (обладнання - ІФ-У) справді прибуде в Україну сьогодні, доки я тут", - додав він.

Камерон зазначив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях усередині Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це. "Україна має на це право. Точно так само, як Росія завдає ударів по цілях усередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває необхідність у власному захисті", - сказав глава британського уряду.

Повідомляється, що Камерон назвав пакет Конгресу США на $60 млрд "абсолютно важливим, не тільки з погляду зброї, а й з погляду морального піднесення, яке він принесе людям тут, в Україні".

Водночас він не відповів прямо на запитання, як, на його думку, можливе переобрання лідера Республіканської партії Дональда Трампа в Білий дім може вплинути на підтримку України з боку США. "Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом - ми працюватимемо з ким би це не було", - сказав Камерон, додавши, що стратегія союзників України має полягати в тому, щоб гарантувати перевагу України до моменту виборів, які відбудуться у США в листопаді.

Теги: #україна #озброєння #камерон

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