Глава МЗС Великої Британії під час візиту до США спробує переконати конгресменів надати допомогу Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон 9 квітня вирушить до Вашингтона, щоб переконати американських партнерів надати додаткове фінансування для України.

"Девід Камерон відвідає Вашингтон (округ Колумбія), щоб підтвердити спільну прихильність Великої Британії та США підтримці України, яка залишається життєво важливою для безпеки США та Європи", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що очільник британського МЗС зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопоставленими діячами уряду США, що "зміцнить наше міцне партнерство в захисті свободи і демократії в усьому світі як союзників із НАТО".

Крім того, Камерон зустрінеться з ключовими фігурами в Конгресі США, щоб "закликати їх змінити думку про Україну цього року і виділити додаткові $60 млрд фінансування".

Переговори глави МЗС Великої Британії у Вашингтоні будуть присвячені і Близькому Сходу, включно з "пошуком шляхів до стійкого припинення вогню і доставки більшої кількості гуманітарної допомоги до Гази".

Він також обговорить загибель працівників гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" внаслідок ізраїльського обстрілу Сектору Гази і наполягатиме на проведенні "повного, термінового і прозорого розслідування" інциденту.

Водночас Sky News повідомляє, що перед переговорами у Вашингтоні Камерон має намір зустрітися з колишнім американським президентом Дональдом Трампом.

"Це стандартна практика для міністрів - зустрічатися з кандидатами від опозиції в межах їх звичайної міжнародної діяльності", - заявив телеканалу представник МЗС Великої Британії.

Sky News зазначає, що зустріч Камерона з президентом США Джо Байденом не запланована.