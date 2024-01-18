Політика

07:40 18.01.2024

Кемерон заявив про наполегливу роботу над питанням використання російських активів для відновлення України

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Кемерон заявив про наполегливу роботу над питанням використання російських активів для відновлення України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що старанно працює над питанням використання російських активів для відновлення України, і вважає, що в цьому буде досягнуто прогресу.

"Я, звісно, дуже старанно працюю над цим (питанням про передання заморожених російських активів - ІФ-У), як і, гадаю, інші члени "Великої сімки". І вважаю, ми досягнемо певного прогресу", - сказав Кемерон на спільному брифінгу з главою української дипломатії Дмитром Кулебою в Давосі.

За словами Кемерона, зараз ми живемо в більш невизначеному і складному світі, тому "нам необхідне інноваційне мислення".

Міністр наголосив, що активи вже заморожені, але існує питання, що робити з ними далі. Як зазначив Кемерон, з юридичного погляду зростає підтримка ідеї про те, що ці ресурси можна якимось чином використовувати.

"З морального погляду аргумент доволі простий: врешті-решт Росії доведеться виплатити репарації за своє незаконне вторгнення, тож чому б не використати частину грошей зараз, а не чекати, доки війну буде закінчено?", - сказав він.

Також із політичного погляду, як зазначив очільник МЗС, "коли Путін почав це незаконне вторгнення, світ змінився, і ми маємо змінюватися разом із ним".

 

Теги: #рф #британія #активи

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