Політика

20:52 17.01.2024

Кулеба очікує, що Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні до кінця січня

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Кулеба очікує, що Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні до кінця січня

Оптимістичний сценарій щодо терміну схвалення Конгресом США додаткового пакета допомоги для України - до кінця січня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відповідаючи на запитання, коли Конгрес може схвалити додатковий пакет допомоги для України, перш ніж це почне спричиняти проблеми на полі бою, Кулеба в рамках дискусійної програми в Давосі сказав: "Оптимістичний сценарій - до кінця січня, так нам говорять наші американські партнери. І, до речі, всі вони, незалежно від того, з якого боку політичного спектра у Вашингтоні вони походять, усі з оптимізмом дивляться на результат".

Кулеба наголосив, що Україна зі свого боку провела всі необхідні для цього переговори і буде продовжувати це робити, "але, врешті-решт, це рішення повинно бути ухвалено в рамках внутрішньої політики США".

Міністр наголосив, що фінансове схвалення пакета дуже важливе, оскільки це допоможе українській армії, а також макрофінансовій стабільності України.

"Але ця допомога також важлива з політичного погляду, оскільки вона надішле чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати зберігають зосередженість і прихильність, і це знайде відгук у всьому світі. Якщо допомога не прийде, політичні наслідки цього будуть руйнівними. Наразі, я думаю, ситуація керована", - зазначив очільник МЗС.

Також він нагадав, що дискусії про те, чи варто надавати Україні допомогу, у Конгресі завершилася ще 2023 року, і зараз обговорюється питання південного кордону.

"Звичайно, час має значення. Січень майже закінчується, війна триває, треба ухвалювати рішення", - сказав Кулеба.

У жовтні президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запросив $13,6 млрд на охорону кордону США і Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запросив у Конгресу схвалення на додаткове фінансування в розмірі $106,7 млрд.

 

 

Теги: #сша #допомога #кулеба

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