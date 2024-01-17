Політика

20:22 17.01.2024

Питання передання Україні заморожених активів РФ - це питання політичної волі - експерти

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Питання передання Україні заморожених активів РФ - це питання політичної волі - експерти

Наявна міжнародна правова база дає змогу за наявності у партнерів політичної волі реалізувати як проєкт передання Україні доходів із заморожених російських активів, так і самих цих активів, заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма на дискусії в Українському домі в Давосі в середу.

"Нам немає необхідності створювати нову глобальну концепцію або нову рамку. Вона існує. Що необхідно - імплементувати закони і технічні рішення. Це абсолютно інший рівень... Це не щось фундаментально нове. Це означає, що якщо буде політична воля, то це може бути зроблено протягом місяців у всіх необхідних країнах", - сказав він.

З цією думкою погодилися інші учасники дискусії. Зокрема, Юлія Зіскіна - старша юристка некомерційної організації "Разом для України" та адвокатка Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan нагадала про заяву G7, що заморожені активи не повернуться до Росії, і зазначила, що за міжнародним правом вони вже належать Україні, і йдеться справді про політичну волю.

За її словами, у міжнародному праві є доктрина контрзаходів - це самодостатній інструмент: країни мають право вжити заходів, якщо інша країна загрожує світовому порядку. Вона уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що відповідний закон уже ухвалила Канада, однак для практичної реалізації конфіскації потрібні певні зміни, щоб цей процес не вимагав додаткових судових рішень.

Зіскіна додала, що мета таких контрзаходів у зупинці неналежної поведінки дає змогу говорити про можливість спрямування цих коштів не лише на відновлення, а й на оборону.

Водночас Шурма наголосив, що позиція України сьогодні така, що конфісковані кошти мають піти на відновлення і компенсацію збитків у рамках створюваного сьогодні компенсаційного механізму.

CEO Hermitage Capital Management Білл Браудер зазначив, що від початку війни вже пройдено шлях від того, що ідею конфіскації активів вважали "безнадійною", і західні країни сподівалися на швидкий мир і заморожування активів як аргумент у перемовинах, до того, що нині вже голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявляє, що така конфіскація обґрунтована і морально, і фінансово, і з правового погляду, і схожі заяви лунають у США.

Браудер сказав, що цей процес необхідно максимально прискорити, оскільки програш України у війні через брак фінансування зробить його безглуздим.

Коментуючи наявні заперечення з боку таких інституцій, як Європейський центральний банк або МВФ, він зазначив, що не можна просити бюрократа затвердити такі рішення, це мають бути політичні рішення, які мають бути ухвалені в США, у Великій Британії, в ЄС. Водночас він визнав, що необхідно ухвалити таке рішення одночасно в усіх резервних валютах, а отже виникає питання таких країн, як Китай, Саудівська Аравія.

Старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш розкритикував владу партнерів України за відсутність такої політичної волі конфіскувати російські активи на користь України, порівнявши їх із корупційними діями. За його словами, у Британії регулятор просить списати борги України керівників пенсійних фондів, які вклали гроші в українські єврооблігації, але водночас не хоче доторкатися до коштів Росії.

Еш також вважає несерйозними побоювання, що така конфіскація загрожує дестабілізацією долара і євро, вважаючи, що вона, навпаки, надсилає серйозний сигнал не втручатися в інші країни, не чинити геноцид.

Крім того, експерт відкинув нібито аргумент проти конфіскації, що в помсту західні активи будуть захоплені в РФ, нагадавши, що іноземні компанії могли вийти з російського ринку ще до вторгнення РФ, дослухавшись до попереджень своїх урядів, а залишитися в Росії було їхньою помилкою.

"Можу запевнити, що вони (влада Росії) до останнього цента все конфіскують", - підтримав його Браудер, наголосивши, що це станеться незалежно від конфіскації заморожених активів самої РФ і навів як приклад випадки конфіскації заводів Hyundai і Carlsberg.

"Ми не боїмося ескалації, конфіскація цих коштів буде сміливим рішенням", - закликав країни-партнери не боятися наслідків Шурма з Офісу президента України.

Роботу Українського дому в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму організували Фонд Віктора Пінчука, Horizon Capital і WNISEF.

Теги: #росія #активи #конфіскація

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