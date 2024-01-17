Кулеба: Європа має нарощувати свою оборонну промисловість, якщо Путін завтра нападе на ЄС, він не зможе захистити себе

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості нарощування ЄС своєї оборонної промисловості, провів паралель із необхідністю створення Airbus в оборонній індустрії.

"Я розумію, що це не те, що люди хочуть чути, але якщо Путін завтра нападе на Європейський Союз, ЄС не зможе захистити себе. Він впаде, тому що нинішній стан оборонної промисловості в ЄС не дає йому змоги належним чином захистити себе", - сказав Кулеба в рамках дискусійної програми в Давосі в середу.

Він зазначив, що Європа має нарощувати свою оборонну промисловість, тому що проблема, з якою стикається Європа, не закінчиться, коли Україна переможе.

"На найближчі десятиліття необхідно гарантувати безпеку Європи. І вони просто не можуть зробити це наразі", - наголосив глава МЗС.

За його словами, кожна країна, що нарощує власне виробництво, не вирішує проблему, оскільки потрібні спільні зусилля ЄС щодо усунення бюрократичних бар'єрів, узгодження правових рамок, синхронізації технічних стандартів.

"Нам потрібен Airbus в оборонній промисловості. У створенні Airbus беруть участь сотні й тисячі компаній. Усі використовують одну й ту саму правову базу, одні й ті самі технічні стандарти. І ось чому це працює. Нам потрібен такий самий рівень взаємодії, співпраці оборонних галузей. Якщо ця проблема не буде вирішена, ми все одно виграємо, але набагато, набагато вищою ціною, і це займе набагато більше часу", - пояснив Кулеба.