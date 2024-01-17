Дуда закликає міжнародну спільноту не припиняти допомогу Україні й застерігає від "втоми від війни"

Президент Польщі Анджей Дуда закликає міжнародну спільноту не припиняти допомоги й підтримки України в боротьбі з російською агресією, а також зазначив, що втома від війни - небезпечне явище, якому необхідно запобігти.

"Ми намагалися й намагаємося підтримувати Україну, але ми також продовжуємо закликати міжнародну спільноту, і я вважаю, що це моє принципово важливе завдання. Ми закликаємо не припиняти цієї допомоги й підтримки України", - сказав Дуда в рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в середу.

Президент наголосив на важливості подальшої підтримки, оскільки якщо подивитися на потенціал РФ, і з погляду економіки, кількості населення, і розміру армії РФ і України, "очевидно, що Росія більша за Україну, більша за всіма цими показниками".

За його словами, те, що "українці здатні вже два роки зупиняти хвилі російського наступу, те, що вони здатні відбивати атаки й навіть здатні повернути собі частину окупованих територій, демонструє неймовірну рішучість і героїзм захисників України й величезну волю до виживання як нації".

"І друге, це також показує, що міжнародна підтримка дозволяла Україні весь час виживати, але вона потрібна весь час. А втома від війни, про яку ми весь час говоримо, - це дуже небезпечне, дуже ризиковане явище, і ми маємо намагатися запобігти йому", - зазначив президент Польщі.

Дуда наголосив, що в Польщі добре знають, що означає російська окупація і терор, і поляки чудово розуміють ситуацію сусідів з України.