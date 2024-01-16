Політика

21:03 16.01.2024

Глава МЗС Нідерландів: У світі відбувається багато подій, але нам потрібно продовжувати фокусуватися на Україні, вона потребує нас

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Глава МЗС Нідерландів: У світі відбувається багато подій, але нам потрібно продовжувати фокусуватися на Україні, вона потребує нас

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Гердіна Йоганнетт Брюїнс Слот наголошує на важливості продовження підтримки України, незважаючи на інші війни та кризи у світі.

"Нам потрібно переконатися, що ми не говоримо про втому від війни і не забуваємо про Україну, тому що зайняті в інших частинах світу: війна на Близькому Сході, загрози в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Балканах, в Африці. Відбувається багато подій, але нам потрібно продовжувати приділяти увагу Україні, тому що Україна потребує нас", - сказала вона в рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок.

Слот наголосила, що Україні потрібна військова підтримка, і потрібна підтримка, щоб інтегруватися з Європою економічно.

 

 

Теги: #давос #підтримка #нідерланди

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