Політика

19:41 16.01.2024

Салліван: Ми працюємо над забезпеченням двопартійної підтримки ресурсів, необхідних для постачання Україні зброї, Байден зосереджений на цьому

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Салліван: Ми працюємо над забезпеченням двопартійної підтримки ресурсів, необхідних для постачання Україні зброї, Байден зосереджений на цьому

Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив про продовження роботи над забезпеченням двопартійної підтримки Конгресом ресурсів для постачання необхідної Україні зброї, і висловив упевненість, що цього вдасться досягти.

"Ми маємо бути в змозі доставити Україні необхідні ресурси для зброї, яка їй потрібна, щоб мати можливість досягти тих результатів, які їй потрібні. Для цього треба мобілізувати двопартійну підтримку, яку ми маємо і в Палаті представників, і в Сенаті, перетворивши її на реальні голоси для грошей. Президент Байден абсолютно зосереджений на цьому. Ми прагнемо отримати це найближчими тижнями. Я продовжую вірити й висловлювати впевненість у тому, що після багатьох перипетій і поворотів ми зрештою доб'ємося цього", - сказав він під час спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок.

Салліван нагадав, що вони з державним секретарем США Ентоні Блінкеном вранці провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, на якій, зокрема, обговорювали ситуацію на полі бою та "різні можливості".

"У нас була дуже хороша дискусія", - додав радник.

У своєму виступі він наголосив, що Сполучені Штати й партнери і далі підтримуватимуть народ України.

"Ми розширюємо підготовку українських військовослужбовців. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити двопартійну підтримку необхідних ресурсів для постачання Україні необхідної їй зброї", - наголосив він.

Салліван зазначив, що Путін не лише зазнав невдачі у своєму імперіалістичному прагненні підпорядкувати Україну, але також "його вторгнення зміцнило український суверенітет, той самий суверенітет, який він прагнув знищити, і зміцнило ту саму рішучість НАТО, яку він прагнув послабити".

Крім того, радник наголосив, що на тлі всього цього Україна здійснила економічні реформи й зміцнила власну оборонно-промислову базу, прискорила інтеграцію із Заходом.

"Звісно, боротьбу не закінчено. Росія влаштувала щільні мінні поля на всій лінії фронту, що ускладнює досягнення Україною великих територіальних завоювань. За допомогою Китаю Путін мобілізує російську оборонно-промислову базу, переводячи економіку країни на рейки воєнного часу. А Росія шукає більше зброї як у Північної Кореї, так і в Ірану, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, за ухвалення яких проголосувала сама Москва", - заявив Салліван.

Теги: #сша #давос #салліван

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