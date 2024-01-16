Зеленський зустрівся в Давосі з королем і прем'єр-міністром Бельгії

Президент України Володимир Зеленський у Давосі провів зустріч із королем Бельгії Філіпом I і прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо, повідомила пресслужба глави Української держави.

"У Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із його величністю королем Бельгії Філіпом I та прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо. Співрозмовники обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС", - ідеться в повідомленні пресслужби на офіційному сайті у вівторок.

Як повідомляється, президент подякував його величності королю Філіпу I та Александру Де Кроо "за вагому оборонну підтримку нашої держави з боку Бельгії. Володимир Зеленський відзначив рішення Бельгії надати Україні винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, а також нещодавній 15 пакет оборонної допомоги".

Зеленський "високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом EUR1,7 млрд, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів". Як повідомляється, президент наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора.

Сторони також обговорили участь Бельгії в імплементації пунктів Української формули миру.