Зеленський зустрівся в Давосі з президентом Руанди

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Руанди Полем Кагаме консолідацію підтримки України серед африканських країн.

"Перша зустріч із президентом Руанди. Я поінформував президента Кагаме про Формулу миру. Голос африканських держав важливий для втілення цього рішення в життя. Представник Руанди був на четвертій нараді радників з Формули миру. Це посилає важливий сигнал іншим африканським країнам", - написав Зеленський у вівторок у мережі Х.

"Україна відкрила посольство в Руанді й зацікавлена у зміцненні зв'язків із регіоном та експорті сільськогосподарської продукції. Ми також обговорили зусилля щодо консолідації підтримки України серед африканських країн", - написав також він.