Латвія допоможе полегшити Україні шлях до переговорів про вступ до ЄС

Латвія має намір зробити шлях України до переговорів про вступ до Європейського Союзу простішим, ніж він був у неї, заявила спікер латвійського парламенту Дайга Мієріня.

"У ваших переговорах про вступ (до Євросоюзу - ІФ-У), як і в переговорному процесі Латвії та інших країн свого часу, буде достатньо труднощів і перешкод. Наша мета - зменшити їх і допомогти вам. Наші амбіції - зробити ваш шлях до переговорів простішим, ніж він був у нас", - сказала на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Вона наголосила, що в післявоєнній європейській архітектурі безпеки одним із найважливіших елементів безпеки України та Європи є членство України в НАТО.

"Тільки так можна гарантувати довгострокову безпеку України та суттєво посилити... обороноздатність Європи", - наголосила спікер сейму Латвії.

За її словами, оскільки загроза російської агресії не закінчиться поразкою Росії в Україні, а агонія розпаду російської імперії може бути руйнівною, кривавою і тривати ще довго, потрібен комплексний підхід до побудови європейської безпеки.