Політика

15:24 16.01.2024

Разумков запропонував ДБР відкрити справу проти Стефанчука через відмову вносити до порядку денного відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацоборони

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Разумков запропонував ДБР відкрити справу проти Стефанчука через відмову вносити до порядку денного відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацоборони

Голова міжфракційного об'єднання Дмитро Разумков (позафракційний) звернувся до Державного бюро розслідувань (ДБР) із заявою про відкриття кримінального провадження проти спікера українського парламенту Руслана Стефанчука через перевищення ним своїх повноважень та відмову поставити на розгляд на пленарному засіданні проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступниці голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і оборони України.

"Подав заяву в ДБР щодо порушення кримінальної справи проти Стефанчука. Минулого тижня він так захищав Безуглу на вимогу ОП (Офісу президента - ІФ-У), що перевищив свої повноваження як голова Верховної Ради. Тим самим порушив Регламент та інші закони, за якими працює парламент", - написав Разумков у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з оприлюдненою копією заяви, Разумков просить ДБР "внести до Єдиного реєстру судових розслідувань відомості про вчинення головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 351 Кримінального Кодексу України".

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 10 січня достроково завершив засідання українського парламенту після того, як група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Безуглої.

Цього самого дня Стефанчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що Верховна Рада зможе включити до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання Безуглої тільки після відповідного рішення погоджувальної ради голів депутатських фракцій і груп.

Водночас у своїй заяві до ДБР Разумков наголошує, що погоджувальна рада є консультативно-дорадчим органом для попередньої підготовки та розгляду організаційних питань роботи Верховної Ради. За словами народного депутата, рішення погоджувальної ради не обов'язкове для включення питання до порядку денного пленарного засідання.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"), у вівторок народні депутати не підтримали включення до порядку денного засідання проєкту постанови про відкликання Безуглої.

 

 

Теги: #разумков #стефанчук #безугла

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