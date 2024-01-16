Єрмак у Давосі обговорив із Салліваном оборонні потреби України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Давосі провів зустріч із радником із національної безпеки США Джейком Салліваном, під час якої сторони обговорили оборонні спроможності України та ситуацію на фронті.

"У Давосі зустрілися з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном... Обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України, роботу по українській Формулі миру", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Глава ОП додав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ він із Салліваном перебуває на зв'язку 24/7.

"А скільки знищеної російської бронетехніки стоїть в полях завдяки зброї, про яку вдалося швидко домовитися… І буде ще", - зазначив Єрмак.

Він подякував Саллівану за професіоналізм і роботу для допомоги Україні.