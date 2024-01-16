Політика

12:55 16.01.2024

Лідери Європарламенту закликали лідерів ЄС забезпечити Україні стабільну та надійну довгострокову підтримку - спільна заява

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Лідери Європарламенту закликали лідерів ЄС забезпечити Україні стабільну та надійну довгострокову підтримку - спільна заява

Лідери основних політичних груп Європейського парламенту виступили зі спільною заявою, в якій закликали Європейську раду та держави-члени Європейського Союзу забезпечити сталу і довгострокову підтримку України - і фінансову, і військову.

"Ми, президенти основних політичних груп Європейського парламенту, закликаємо Європейську раду та держави-члени Європи виконати свої обіцянки, забезпечити ефективну та сталу довгострокову військову підтримку України та оборону Союзу, а також надати Україні економічну й фінансову підтримку, яка необхідна для підтримання життєво важливих послуг для українських громадян і забезпечення економічного і соціального відновлення після війни", - йдеться в заяві, поширеній у вівторок.

Заяву, зокрема, підписали Манфред Вебер (Manfred Weber), група Європейських народників, Іратче Гарсіа Перес (Iratxe García Pérez), група Соціалістів і демократів, Малік Азмані (Malik Azmani), група лібералів "Оновимо Європу", Філіпп Ламберт і Террі Рейнтке (Philippe Lamberts, Terry Reintke), група зелених, Рішард Антоні Легутко і Нікола Прокаччіні (Ryszard Antoni Legutko, Nicola Procaccini), група європейських консерваторів і реформістів.

Підписанти нагадали, що європейські лідери "зобов'язалися підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і наша підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною". "Наразі ЄС надав Україні підтримку на суму понад 80 мільярдів євро, включно з гуманітарною та надзвичайною допомогою, бюджетною підтримкою, макрофінансовою допомогою та військовою допомогою. Місія військової допомоги ЄС (EUMAM Ukraine) підготувала понад 30 тис. українських військовослужбовців, продемонструвавши тверду прихильність Союзу підтримці Збройних сил України, а також безпрецедентне використання Європейського фонду миру. Робота місії, а також інші зусилля під керівництвом Союзу та двостороння військова підтримка з боку держав-членів мають вирішальне значення для підтримання захисту України та Європи від російської агресії", - констатували політичні лідери.

Вони також зазначили, що останніми тижнями інтенсивність російських нападів на мирне населення в Україні різко зросла. "Незважаючи на якість систем ППО в Україні, загинуло надто багато мирних жителів і було зруйновано незліченну кількість житлових будинків і цивільної інфраструктури. Жорстокість останніх військових атак Росії на територію і населення України демонструє, що Росія не має наміру припиняти свою агресивну війну. Натомість вона створила військову економіку", - наголошується в заяві.

У зв'язку з цим лідери Європарламенту висловили впевненість, що ЄС разом зі своїми трансатлантичними партнерами має дотримуватися курсу відповідно до взятих на себе зобов'язань. Зокрема, Європейська Рада має терміново узгодити економічну та фінансову підтримку, пропоновану в рамках Фонду для України, який допоможе Україні підтримувати базові послуги для своїх громадян, як-от школи, лікарні та соціальне забезпечення, а також підтримає економічне та соціальне відновлення, модернізацію та реконструкцію.

"Європейська рада має вжити рішучих дій щодо збільшення виробництва, спільних закупівель і постачання необхідної Україні зброї та боєприпасів. Не може бути втоми від України в Європі, коли від того, виграє чи ні Росія цю війну, залежить безпека не лише України, а й усього європейського континенту. ЄС не повинен залишати сумнівів у тому, що він збереже свою рішучість підтримати Україну у визволенні її народу, звільненні її територій і відновленні повного контролю над усією її територією в межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосили підписанти.

Теги: #україна #європарламент

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