Бербок: Берлін не припинить роботу, поки заручники ХАМАС не повернуться додому

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін та союзники продовжуватимуть свою роботу, доки всі заручники ХАМАС не повернуться додому.

"Ми не здамося, ми не припинимо нашу роботу, доки всі заручники ХАМАС не повернуться додому", - написала Бербок у соцмережі Х.

За її словами, 14 січня виповнюється 100 днів із нападу ХАМАС на Ізраїль, який спровокував жорстоку війну у Газі.

"Вже 100 днів в Ізраїлі не вистачає дітей, батьків, братів, сестер, друзів. 100 днів невизначеності, розпачу, горя та надії", - зазначила Бербок.