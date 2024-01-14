Політика

10:14 14.01.2024

Глава МЗС Франції продовжить обговорення української теми в Берліні та Варшаві - ЗМІ

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Глава МЗС Франції продовжить обговорення української теми в Берліні та Варшаві - ЗМІ

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, який здійснив у суботу візит до Києва, відвідає в неділю Берлін, а в понеділок - Варшаву, передає BFMTV.

За повідомленням каналу, що посилається на джерело в оточенні глави МЗС, Сежурне "вислухав українські потреби" і має намір їх обговорити зі своїми колегами перед Європейською радою 1 лютого. Його мета - "просунути українське досьє в європейських інстанціях".

За даними телеканалу France 24, у Києві Сежурне обговорив із президентом Володимиром Зеленським питання, пов'язані з Єврорадою 1 лютого і "провідною роллю Франції, щоб цей саміт знову ознаменувався єдиною європейською підтримкою України".

Керівник французької дипломатії зустрінеться в неділю з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, після чого повернеться в Париж "для нарад". Потім він вирушить до Варшави для зустрічі з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

У Брюсселі 1 лютого відбудеться позачергова Європейська рада, головним питанням якої буде перегляд бюджету ЄС на 2024-2027 роки з урахуванням включення до нього макрофінансової допомоги Україні на 50 млрд євро.

Теги: #франція #сежурне

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