Макрон затвердив склад уряду Франції

Президент Франції Емманюель Макрон затвердив у четвер увечері склад кабінету міністрів, сформованого прем'єр-міністром Габріелем Атталем.

Генеральний секретар канцелярії президента Алексіс Колер офіційно оголосив нових членів французького уряду.

Низка провідних міністрів колишнього кабінету, який очолювала Елізабет Борн, котра пішла у відставку, зберегли свої посади. Це міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, міністр оборони Себастьян Лекорню і міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті.

Главою МЗС призначено генерального секретаря президентської партії "Відродження" і чоловіка нинішнього прем'єр-міністра Атталя Стефана Сежурне, який змінив Катрін Колонна.

Один із головних сюрпризів політичного життя Франції - призначення Рашиди Даті, колишнього міністра юстиції за президентства Ніколя Саркозі, міністром культури замість Рими Абдул-Малак.

Колишню держсекретаря в справах молоді Пріска Тевено призначено офіційним представником уряду замість Олів'є Верана.