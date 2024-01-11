У Раді збирають підписи нардепів за відставку спікера

Фракція "Європейська солідарність" розпочала збір підписів народних депутатів на підтримку відставки голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко збирає підписи в залі засідань Верховної Ради під час оголошеної повітряної тривоги й транслює процес у прямому ефірі в соціальній мережі "ТікТок". Судячи з трансляції, у залі засідань мало депутатів, оскільки оголошено перерву і більшість парламентаріїв спустилася в укриття.

Як зазначила у фейсбуці співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, підставою для збирання підписів за відставку Стефанчука є його "неспроможність організувати нормальну роботу парламенту, систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповага до ВР і перешкоджання діяльності народних депутатів як у залі, так і в міжпарламентській діяльності".