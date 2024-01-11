Політика

14:27 11.01.2024

У Раді збирають підписи нардепів за відставку спікера

1 хв читати
У Раді збирають підписи нардепів за відставку спікера

Фракція "Європейська солідарність" розпочала збір підписів народних депутатів на підтримку відставки голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко збирає підписи в залі засідань Верховної Ради під час оголошеної повітряної тривоги й транслює процес у прямому ефірі в соціальній мережі "ТікТок". Судячи з трансляції, у залі засідань мало депутатів, оскільки оголошено перерву і більшість парламентаріїв спустилася в укриття.

Як зазначила у фейсбуці співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, підставою для збирання підписів за відставку Стефанчука є його "неспроможність організувати нормальну роботу парламенту, систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповага до ВР і перешкоджання діяльності народних депутатів як у залі, так і в міжпарламентській діяльності". 

Теги: #відставка #підписи #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 10.01.2024
Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

14:47 10.01.2024
Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої

Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої

18:06 09.01.2024
Геращенко подала позов до суду на Стефанчука за бездіяльність

Геращенко подала позов до суду на Стефанчука за бездіяльність

19:35 08.01.2024
Президент Франції прийняв відставку прем'єра Елізабет Борн

Президент Франції прийняв відставку прем'єра Елізабет Борн

21:34 05.01.2024
Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

21:15 05.01.2024
Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

19:15 05.01.2024
Законопроєкт про мобілізацію має всі перспективи потрапити одразу на голосування після підготовки профільним комітетом – голова ВР Стефанчук

Законопроєкт про мобілізацію має всі перспективи потрапити одразу на голосування після підготовки профільним комітетом – голова ВР Стефанчук

18:37 05.01.2024
Законопроєкт про корпоративне управління держпідприємств №5593-д буде пріоритетним у січні - Стефанчук

Законопроєкт про корпоративне управління держпідприємств №5593-д буде пріоритетним у січні - Стефанчук

18:18 05.01.2024
Україна має дотримуватися узгоджених із партнерами стандартів у законопроєкті про перезавантаження БЕБ - Стефанчук

Україна має дотримуватися узгоджених із партнерами стандартів у законопроєкті про перезавантаження БЕБ - Стефанчук

17:17 05.01.2024
Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Джонсон спростував своє ставлення до зриву мирних переговорів між Україною та РФ навесні 2022р.

Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

Палата депутатів Італії підтримала резолюцію про продовження військової підтримки України

Росія не витримає, якщо продовжувати її бити, - виступ Зеленського перед литовським народом

ОСТАННЄ

Джонсон спростував своє ставлення до зриву мирних переговорів між Україною та РФ навесні 2022р.

Зеленський обговорив із парламентаріями Литви підтримку вступу України до НАТО та відповідальність РФ за воєнні злочини

Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

Палата депутатів Італії підтримала резолюцію про продовження військової підтримки України

Росія не витримає, якщо продовжувати її бити, - виступ Зеленського перед литовським народом

Україна та Литва підписали документи про співпрацю в оборонній сфері

У зобов'язанні підтримувати Україну "немає місця втомі" - спільна заява президентів України й Литви

Тиску на Україну з метою заморозити війну поки що немає - Зеленський

Зеленський обговорив із прем'єром Бельгії підтримку євроінтеграції України під час бельгійського головування в Раді ЄС

У Європарламенті ініціювали збір підписів за позбавлення Угорщини права голосу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА