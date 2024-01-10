Політика

19:17 10.01.2024

Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

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Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

Верховна Рада зможе внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Порядок денний кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада. Колективно. Представниками кожної фракції. Голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. Сьогодні (10 січня - ІФ-У) на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так", - пояснив спікер в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Стефанчук наголосив, що, незважаючи "на своє ставлення до пані Мар'яни", яка системно критикує і його в соцмережах, він зобов'язується діяти винятково на підставі, в межах і способами, визначеними регламентом Верховної Ради, а "криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання (можливого відкликання Безуглої з посади в комітеті - ІФ-У) вирішене не може бути".

Водночас Стефанчук очікує і висловлення позиції від фракції "Слуга народу" щодо цього питання, оскільки Безугла є представницею цієї політсили в українському парламенті.

"Крім того, комітети Верховної Ради України формуються за квотним принципом. Оскільки Мар'яна Безугла - народна депутатка від фракції "Слуга народу", я очікую саме від фракції "Слуга народу" чіткої позиції щодо цього проєкту постанови", - зазначив голова Верховної Ради.

Крім того, на думку спікера, 10 січня погоджувальна рада "правильно розставила пріоритети та сконцентрувалася під час формування порядку денного на питанні підтримки військових і виконанні наших зобов'язань перед Європейським Союзом".

Як повідомлялося, Стефанчук достроково завершив засідання українського парламенту в середу у зв'язку з тим, що група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання члена фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На розгляді питання про відкликання Безуглої наполягали, зокрема, члени фракції "Європейська солідарність" і голова міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика" Дмитро Разумков. Але питання не було внесено до порядку денного.

Як повідомлялося, 8 січня комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту шляхом голосування ухвалити рішення з цього питання.

Зокрема, регламентний комітет рекомендував Раді внести проєкт постанови про відкликання Безуглої (№10391) позачергово без голосування до порядку денного сесії, розглянути його та ухвалити відповідне рішення.

При цьому після відкликання із займаної посади, відповідно до закону, Безугла залишиться членом комітету з нацбезпеки.

Як повідомлялося, комітет із питань нацбезпеки на своєму засіданні в п'ятницю рекомендував парламенту відкликати Безуглу з посади заступниці голови комітету. В рішенні комітету, яке розміщене на сайті парламенту, зазначено, що її відкликають "унаслідок обставин, які унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків".

Безугла обіймає посаду заступниці голови комітету з 29 серпня 2019 року.

Теги: #регламент #стефанчук #безугла

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