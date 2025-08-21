Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні

Парламентський комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити народну депутатку Марʼяну Безуглу (позафракційна) від участі у пленарному засіданні, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.



"З третього разу регламентний комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради… за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку", - написав Железняк у Телеграм у середу.



За словами народного депутата, проєкт постанови буде винесено на голосування на пленарному засіданні парламенту в четвер.



Своєю чергою Безугла після рішення комітету заявила про намір звернутися до суду.



"Подаю в суд щодо незаконності рішення регламентного комітету", - написала вона у Фейсбуці.



