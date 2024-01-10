Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили частковий переговорний мандат за пропозицією щодо створення нового єдиного спеціального інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, водночас підтримуючи її зусилля з проведення реформ у рамках її шляху до вступу в ЄС.

Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в рамках засідання послів, повідомляє пресслужба Європейської ради.

"Отже, Український фонд об'єднає бюджетну підтримку України з боку ЄС в один єдиний інструмент, забезпечуючи послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних завдань підтримки країни, яка перебуває у стані війни", - наголошується в повідомленні.

У пресрелізі уточнюється, що частковий переговорний мандат Ради не охоплює питань, пов'язаних із бюджетом, зокрема загальний розмір інструменту та частку грантів і кредитів, які залежатимуть від остаточного результату горизонтальних переговорів щодо середньострокового перегляду рамок багаторічного фінансового плану на 2021-2027 роки.

Коментуючи це рішення, міністр фінансів Бельгії, яка головує в ЄС, Вінсент ван Петегем сказав: "ЄС прагне надавати Україні непохитну підтримку доти, доки це необхідно. Фонд України спрямований на надання послідовної підтримки Україні у відновленні її країни посеред безпрецедентних проблем, спричинених агресивною війною Росії. Водночас підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля з модернізації, необхідні для її просування на шляху до майбутнього членства в ЄС".

У Європейській раді також назвали основні елементи часткової позиції Ради. Так, частковий переговорний мандат зберігає основні складові пропозиції Комісії. До них належать цілі фонду та його структура за трьома напрямами.

Першим компонентом названо підготовку урядом України "Плану України", в якому буде викладено наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які планується провести в рамках процесу вступу до ЄС. Фінансову підтримку у вигляді грантів і кредитів державі Україна буде надано на основі реалізації Українського плану, який буде підкріплено низкою умов і графіком виплат.

Другим компонентом зазначено надання Європейським Союзом у рамках інвестиційної програми України підтримки у вигляді бюджетних гарантій і поєднання грантів і кредитів від державних і приватних установ. Українські гарантії покриватимуть ризики, пов'язані з кредитами, гарантіями, інструментами ринку капіталу та іншими формами фінансування, що підтримують цілі механізму.

Останнім, третім компонентом названо технічну допомогу та інші заходи підтримки, що допомагають Україні відповідати законодавству ЄС і проводити структурні реформи на шляху до майбутнього членства в ЄС.

У Європейській Раді нагадали, що раніше Європейська Комісія запропонувала загальний бюджет фонду розміром 50 мільярдів євро: 17 мільярдів євро у вигляді грантів і 33 мільярди євро у вигляді кредитів, що раніше не було передбачено довгостроковим бюджетом ЄС.

У пресрелізі також повідомляється, що далі схвалена позиція слугуватиме мандатом Ради на переговорах із Європейським парламентом. "Щойно буде досягнуто згоди, рішення має бути офіційно ухвалене Радою та Європейським парламентом", - деталізують у Раді.