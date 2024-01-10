Політика

17:02 10.01.2024

Росія не витримає, якщо продовжувати її бити, - виступ Зеленського перед литовським народом

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Росія не витримає, якщо продовжувати її бити, - виступ Зеленського перед литовським народом

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу у Вільнюсі перед громадськістю, закликав до подальшого об'єднання в Європі з метою протидії російській агресії.

"Упевнений, Росія відступить. Ми не можемо зараз назвати конкретний день, коли це станеться. Ми не можемо зараз назвати конкретних деталей, як це станеться. Але ми знаємо, що це станеться. Буде такий день. Обов'язково. Перший день після цієї війни. Наш день", - заявив Зеленський.

Як він зазначив, "стійкість українських воїнів - це одночасно і стійкість литовського та інших європейських народів".

"І наше українське передчуття - що Росія не витримає, якщо продовжувати бити її. Це також підтвердження і нашої з вами правоти - нашого спільного історичного вибору: бути в Європі, бути серед рівних. Ми повинні робити все, що можемо робити, в максимальній єдності. Не буде більше імперій", - сказав президент.

"Кожен, хто породив цю агресію проти України, досить ясно уявляв собі, яким хоче бачити перший день після України. Вони мріють принизити українську націю. Вони вбивають без вагань. Вони депортували сотні тисяч людей дорослих і дітей. Вони хотіли стерти все, на чому тримається наша культура. Вони жорстоко катують людей, тисячі людей, яких тримають у полоні. Вони катують їх просто, щоб помститися за те, що існує Україна. Такий рівень російського зла", - продовжив Зеленський.

При цьому він наголосив: "Якби такий катастрофічний день - день після України - настав, Росія зробила б усе, щоб це тривало".

"Щоб настав день після Молдови, а потім день після Балтії, день після Польщі, день після багатьох інших... Казахстан і Узбекистан уже чують, що Росія зневажає їхню незалежність. Жодної поваги немає в Москві до націй Кавказу. Її відверте бажання - маніпулювати всіма. І всім зараз небезпечно залишатися осторонь чи наодинці", - сказав глава держави.

За словами президента, "захоплення України Москві потрібне тільки для того, щоб побудувати імперію на уламках колишньої держави, але разом держави світу можуть змінити це".

"Це буде день нового шансу для Білорусі. Це буде день нової сили для всієї нашої Європи, яка зараз, захищаючись від російських гібридних ударів, вчиться справжньої єдності. Єдності, яка робить наш континент глобальним. Єдності, яка разом з Україною є повноцінною. Разом з Україною в Євросоюзі. Разом з Україною в НАТО. Разом з Україною у світі. Ми всі з вами знаємо, які кроки потрібні. Ми всі з вами знаємо, що можемо втратити і що ми можемо отримати", - резюмував він.

Джерело: https://fb.watch/pupiQPizVT/

Теги: #литва #зеленський

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