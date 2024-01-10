Політика

14:47 10.01.2024

Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої

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Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково завершив засідання українського парламенту в середу у зв'язку з тим, що група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання члена фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання ВР, яку на TikTok веде член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Схоже, конструктивної роботи не буде. Тому є пропозиція завершити на сьогодні засідання. Про час його продовження буде повідомлено додатково", - сказав спікер.

Згідно з законодавством, під час дії воєнного стану в країні парламент працює в режимі безперервного засідання.

На розгляді питання про відкликання Безуглої наполягали, зокрема, члени фракції "Європейська солідарність" і голова міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика" Дмитро Разумков. Але питання не було внесено до порядку денного.

Як повідомлялося, 8 січня комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту шляхом голосування ухвалити рішення з цього питання.

Зокрема, регламентний комітет рекомендував Раді внести проєкт постанови про відкликання Безуглої (№10391) позачергово без голосування до порядку денного сесії, розглянути його та ухвалити відповідне рішення.

При цьому після відкликання із займаної посади, відповідно до закону, Безугла залишиться членом комітету з нацбезпеки.

Як повідомлялося, комітет із питань нацбезпеки на своєму засіданні в п'ятницю рекомендував парламенту відкликати Безуглу з посади заступниці голови комітету. В рішенні комітету, яке розміщене на сайті парламенту, зазначено, що її відкликають "унаслідок обставин, які унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків".

Безугла обіймає посаду заступниці голови комітету з 29 серпня 2019 року.

 

Теги: #рада #стефанчук #безугла

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