Тиску на Україну з метою заморозити війну поки що немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "поки що" не відчуває тиску з боку партнерів з тим, щоб "заморозити" війну.

"Насамперед, ніякого тиску від партнерів немає. Щодо припинення нашого захисту. Я б не сказав - припинення бойових дій. Все-таки це наш захист", - сказав Зеленський у середу на пресконференції у Вільнюсі.

"Щодо цього тиску немає, щодо замороженого конфлікту. Поки що ні. Є різні голоси, я в медіа їх чув, читав і знаю. Є різні голоси і якісь різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові нам давати відповідні сигнали. Ну, принаймні, я їх особисто не чув", - сказав український лідер.