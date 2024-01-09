Президенти України та Польщі обговорили питання взаємодії в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда обговорили у вівторок телефоном питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах українських Сил оборони.

Як повідомила пресслужба Зеленського, він висловив подяку за послідовну непохитну підтримку України з боку Польщі як незмінного союзника України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

"Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами", - наголосив президент.

Було відзначено підтримку Польщею історичного рішення Євросоюзу про відкриття переговорів із Україною. Лідери також обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.

Президенти обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу. Співрозмовники зазначили, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому.

"Переконаний, що майбутнє України та Польщі - в єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці", - акцентував глава Української держави.

Зеленський також високо оцінив підтримку з боку Польщі Української формули миру та подякував за рішення про участь польського представника в наступній зустрічі на рівні радників лідерів держав у Давосі.

Зазначається, що лідери обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.

Крім того, Зеленський поінформував колегу про нещодавні масовані російські ракетні обстріли території України, що призвели до загибелі мирних громадян і руйнування цивільних об'єктів, та наголосив на необхідності посилення української ППО для створення надійного повітряного щита.

Глава Української держави окремо порушив питання про приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України.

Також лідери обговорили графік подальших двосторонніх контактів.