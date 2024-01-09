Політика

18:51 09.01.2024

Президенти України та Польщі обговорили питання взаємодії в оборонній сфері

2 хв читати
Президенти України та Польщі обговорили питання взаємодії в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда обговорили у вівторок телефоном питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах українських Сил оборони.

Як повідомила пресслужба Зеленського, він висловив подяку за послідовну непохитну підтримку України з боку Польщі як незмінного союзника України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

"Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами", - наголосив президент.

Було відзначено підтримку Польщею історичного рішення Євросоюзу про відкриття переговорів із Україною. Лідери також обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.

Президенти обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу. Співрозмовники зазначили, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому.

"Переконаний, що майбутнє України та Польщі - в єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці", - акцентував глава Української держави.

Зеленський також високо оцінив підтримку з боку Польщі Української формули миру та подякував за рішення про участь польського представника в наступній зустрічі на рівні радників лідерів держав у Давосі.

Зазначається, що лідери обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.

Крім того, Зеленський поінформував колегу про нещодавні масовані російські ракетні обстріли території України, що призвели до загибелі мирних громадян і руйнування цивільних об'єктів, та наголосив на необхідності посилення української ППО для створення надійного повітряного щита.

Глава Української держави окремо порушив питання про приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України.

Також лідери обговорили графік подальших двосторонніх контактів.

Теги: #дуда #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:13 09.01.2024
Зеленський обговорив із президентом Румунії збільшення обсягу українського експорту через спільні прикордонні переходи до 4 млн тонн

Зеленський обговорив із президентом Румунії збільшення обсягу українського експорту через спільні прикордонні переходи до 4 млн тонн

11:01 09.01.2024
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки" - розпорядження

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки" - розпорядження

00:10 09.01.2024
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки"

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки"

20:04 08.01.2024
Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

19:02 08.01.2024
Зеленський обговорив з еміром Катару подальшу координацію в поверненні депортованих Росією українських дітей

Зеленський обговорив з еміром Катару подальшу координацію в поверненні депортованих Росією українських дітей

15:30 08.01.2024
Зеленський обговорив із королем Бахрейну питання двосторонньої взаємодії та підтримку української Формули миру

Зеленський обговорив із королем Бахрейну питання двосторонньої взаємодії та підтримку української Формули миру

15:21 08.01.2024
Зеленський та емір Кувейту обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах

Зеленський та емір Кувейту обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах

18:57 07.01.2024
Зеленський обговорив із главою МЗС Японії майбутню конференцію з відновлення України

Зеленський обговорив із главою МЗС Японії майбутню конференцію з відновлення України

19:03 06.01.2024
Зеленський про ракетний удар РФ по Покровську: Росія має відчувати, що жоден із таких її ударів без наслідків не минеться

Зеленський про ракетний удар РФ по Покровську: Росія має відчувати, що жоден із таких її ударів без наслідків не минеться

14:25 06.01.2024
Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із прем'єром Бельгії підтримку євроінтеграції України під час бельгійського головування в Раді ЄС

У Європарламенті ініціювали збір підписів за позбавлення Угорщини права голосу

Зеленський обговорив із президентом Румунії збільшення обсягу українського експорту через спільні прикордонні переходи до 4 млн тонн

У Києві відбулося перше засідання експертної групи Bring Kids Back UA

Кулеба: Союзники не просили Україну вести переговори з Росією про заморожування війни

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із прем'єром Бельгії підтримку євроінтеграції України під час бельгійського головування в Раді ЄС

У Європарламенті ініціювали збір підписів за позбавлення Угорщини права голосу

США і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо "мирного плану" - Bloomberg

Геращенко подала позов до суду на Стефанчука за бездіяльність

Президент Румунії обговорив із Зеленським безпекову ситуацію та подальшу підтримку для України

У Києві відбулося перше засідання експертної групи Bring Kids Back UA

Макрон призначив новим прем'єром Франції 34-річного Габріеля Атталя

НАЗК відновило держфінансування партії "Голос"

Фріз просить СБУ дати правову оцінку публікаціям у соцмережі Безуглої, які можуть містити держтаємницю

США активно працюють для недопущення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, заявив Блінкен

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА