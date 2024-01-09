Політика

18:34 09.01.2024

США і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо "мирного плану" - Bloomberg

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Представники України, її партнерів з "Групи семи" (G7) і невеликої групи країн Глобального Півдня в грудні провели неанонсовану зустріч, щоб заручитися підтримкою щодо українського "мирного плану", повідомляє Bloomberg.

"Раніше не розголошувана зустріч радників з питань національної безпеки 16 грудня відбулася в Саудівській Аравії після більш масштабних, широко розрекламованих зустрічей, спрямованих на протидію спробам Москви розділити й представити Україну та її союзників як таких, що не хочуть вести переговорів щодо припинення війни", - пише Bloomberg.

Зазначено, що секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше на зустрічі. "За свідченням учасників, менший формат дав змогу вільніше й відвертіше обговорити Формулу миру в Україні та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією в майбутньому", - зазначає агентство.

За даними джерел Bloomberg, що знайомі із ходом зустрічі, в Ер-Ріяді не було досягнуто значного прогресу. За їхніми словами, Україна та її союзники з G7 продовжують чинити опір закликам країн Глобального Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією.

Також повідомляється, що тоді як високопоставлені чиновники з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини приєдналися до грудневої зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни Глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати, не направили своїх представників.

Багато країн-учасниць розглядають Пекін як ключовий фактор впливу на Москву. За словами джерел агентства, Бразилія, яка цього року головує у "Великій двадцятці", надіслала письмову заяву.

Київ і його союзники з "Великої сімки" підтвердили свою точку зору, що справедливий мир передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету України, і заявили, що цілі президента Росії Володимира Путіна не змінилися, і він не проявляє жодних серйозних ознак, які свідчили б про намір вести предметні переговори. Союзники ясно дали зрозуміти, що і далі підтримуватимуть Україну, а ЄС і США заявили, що впевнені, що пакети підтримки буде узгоджено.

 

Теги: #зустріч #мирний_план

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