Зеленський обговорив із президентом Румунії збільшення обсягу українського експорту через спільні прикордонні переходи до 4 млн тонн

Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоганніс обговорили у вівторок телефоном можливості для подальшого розширення пропускної спроможності пунктів перетину кордону для збільшення обсягу українського експорту.

"Щомісячний український експорт через Румунію зріс із 2 млн тонн до 3 млн тонн, і ми обговорили шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів для досягнення цільового показника в 4 млн тонн", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава Української держави подякував Румунії за підтримку рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС і за готовність поділитися своїм позитивним досвідом європейської інтеграції.

Зеленський також поінформував президента Йоганніса про продовження повітряного терору з боку Росії та наголосив на важливості подальшої співпраці з партнерами для зміцнення повітряного щита України. Було обговорено і двосторонню співпрацю, включно з програмою підготовки українських пілотів F-16.

Як повідомив у телеграм-каналі президент України, сторони домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки на основі Вільнюської декларації G7.

Як повідомила пресслужба Зеленського, президент Румунії, зі свого боку, високо оцінив ухвалене Україною законодавство про національні меншини.