Президент Румунії обговорив із Зеленським безпекову ситуацію та подальшу підтримку для України

Президент Румунії Клаус Йоганніс обговорив із президентом України Володимиром Зеленським безпекову ситуацію, подальшу багаторівневу підтримку для України та двосторонні пріоритети на 2024 рік.

"Сьогодні у мене була дуже хороша поглиблена розмова з президентом Володимиром Зеленським. Ми обговорили безпекову ситуацію, подальшу багаторівневу підтримку для України та двосторонні пріоритети на 2024 рік, включно з нашою спільною роботою з розроблення міцного румунсько-українського стратегічного партнерства та нашого постійного прагматичного порядку денного", - написав Йоганніс у Х.