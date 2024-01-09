Політика

11:01 09.01.2024

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки" - розпорядження

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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки" - розпорядження

Президент Володимир Зеленський затвердив розпорядження про делегацію України для участі у переговорах щодо напрацювання гарантій безпеки.

Згідно з оприлюдненим у понеділок увечері розпорядженням на сайті президента, делегацію для участі у переговорах з напрацювання та підготовки дво- та багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Від ОП також у делегації присутні заступники Єрмака Роман Машовець та Ігор Жовква, представники Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Баранецький і Віталій Мартинюк.

Крім того, до її складу входять міністри з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, оборони Рустем Умєров, його перший заступник Олександр Павлюк, заступник міністра юстиції Ірина Мудра та заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

МЗС у делегації представляють заступник міністра Микола Точицький і посол з особливих доручень Антон Кориневич.

У розпорядженні згадані керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, глава СБУ Василь Малюк і керівник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

Розпорядження Зеленського передбачає, що Єрмак як голова делегації за погодженням з МЗС може вносити зміни до її складу та залучати експертів за потреби.

Також глава держави затвердив директиви для переговорів щодо гарантій безпеки. Ця частина розпорядження засекречена.

 

Теги: #зеленський #гарантії_безпеки

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