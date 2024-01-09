Політика

02:20 09.01.2024

США активно працюють для недопущення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, заявив Блінкен

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США активно працюють для недопущення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, заявив Блінкен

США активно працюють над тим, щоб уникнути розширення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Що стосується Лівану, то явно не на користь когось - Ізраїлю, Лівану, "Хезболли" - найближчим часом побачити ескалацію в регіоні, яка може перерости у справжній конфлікт", - цитує прес-служба Держдепартаменту слова Блінкена.

За його словами, влада Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що вона хоче знайти дипломатичний шлях, який посилить безпеку в регіоні, і це дозволить ізраїльтянам, які залишили свої будинки через бойові дії, повернутися додому.

"Ми інтенсивно працюємо над цим, і робимо це дипломатичним шляхом", - підкреслив держсекретар США. 

Теги: #сша #ізраїль #ліван #блінкен

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