Політика

00:47 09.01.2024

Рада Україна-НАТО розгляне посилення ППО

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Рада Україна-НАТО розгляне посилення ППО

Рада Україна-НАТО на найближчому засіданні розгляне питання щодо посилення вітчизняної системи протиповітряної оборони (ППО), повідомив голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев (фракція "Слуга народу").

"Питання буде якраз про посилення ППО. Тому що ви бачите, як активізувалася Російська Федерація в повітрі і немає ознак, що вона припинятиме цей терор...", - сказав Чернев в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.

Теги: #нато #україна #комісія #ппо

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