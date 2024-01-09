Рада Україна-НАТО розгляне посилення ППО

Рада Україна-НАТО на найближчому засіданні розгляне питання щодо посилення вітчизняної системи протиповітряної оборони (ППО), повідомив голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев (фракція "Слуга народу").

"Питання буде якраз про посилення ППО. Тому що ви бачите, як активізувалася Російська Федерація в повітрі і немає ознак, що вона припинятиме цей терор...", - сказав Чернев в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.