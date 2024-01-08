Політика

19:02 08.01.2024

Зеленський обговорив з еміром Катару подальшу координацію в поверненні депортованих Росією українських дітей

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Зеленський обговорив з еміром Катару подальшу координацію в поверненні депортованих Росією українських дітей

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.

"Глава держави подякував за важливу посередницьку роль Катару та особисту позицію шейха в поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей. Сторони обговорили подальшу координацію за цим напрямом", - повідомила пресслужба президента.

Президент України високо оцінив внесок Катару в розмірі 20 млн доларів у гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна, попри намагання Росії зірвати мирну навігацію Чорним морем, і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки.

Співрозмовники детально обговорили продовження роботи над реалізацією Української Формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру. Володимир Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.

 

 

Теги: #катар #розмова #зеленський

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