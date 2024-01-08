Політика

17:42 08.01.2024

Шмигаль і пані посол США в Україні обговорили можливості "посилення українського неба" системами ППО та питання фінансування

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Спільну роботу в межах багатосторонньої координаційної платформи донорів обговорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль із пані послом США в Україні Бріджит Брінк.

"Системно працюємо з партнерами для посилення стійкості України… Докладаємо спільних зусиль, щоб посилити українське небо сучасними американськими системами ППО", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Крім того, співрозмовники обговорили спільну роботу в межах багатосторонньої координаційної платформи, покликаної забезпечити системне фінансування України.

"Вдячний уряду США та всім американцям за системну військову, фінансову та гуманітарну підтримку", - підсумував він.

 

Теги: #шмигаль #брінк_бріджит

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