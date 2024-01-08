Зеленський та емір Кувейту обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку з боку Кувейту суверенітету й територіальної цілісності України, голосування щодо ключових українських резолюцій в ООН та своєчасну допомогу з наданням електрогенераторів напередодні зими", - повідомила в понеділок пресслужба Офісу президента.

Зеленський поінформував співрозмовника про протидію ракетному терору, який Росія відновила під час новорічних свят. "Сторони обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах. Володимир Зеленський наголосив, що Україна забезпечує свободу судноплавства в Чорному морі й завдяки цьому залишається гарантом світової продовольчої стабільності, а також докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру", - йдеться в повідомленні.

"Ми активно працюємо над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі", - зазначив глава держави.

Президент запросив представника Кувейту на наступну зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі, а також взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.