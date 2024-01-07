Кулеба: візит глави МЗС Японії до Києва - потужний сигнал, що 2024 рік буде ще продуктивнішим в українсько-японських відносинах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит міністра закордонних справ Японії Йоко Камікава до Києва "потужним сигналом" про ще більш продуктивні відносини між країнами у 2024 році.

"Мені дуже приємно приймати Камікава Йоко в Києві вже 7 січня. Вона - перший міжнародний гість України у 2024 році. І я вважаю, дуже потужний сигнал, що цей рік буде ще більш продуктивним в українсько-японських відносинах, ніж попередній", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.

Окремо Кулеба висловив солідарність із народом Японії та висловив співчуття у зв'язку з трагічними наслідками потужного землетрусу 1 січня.

Він також подякував Японії за допомогу Україні та нагадав, що саме за японського головування в G7 активізувалася робота над правовими рамками для використання заморожених російських активів на підтримку України.

"Ми з міністром поділяємо думку, що РФ має платити за свою агресію своїми грошима. Це буде логічно і закономірно, а також буде чітким сигналом будь-кому у світі, що якщо ти щось руйнуєш - маєш за це платити", - наголосив Кулеба.