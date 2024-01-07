Політика

16:10 07.01.2024

Кулеба: візит глави МЗС Японії до Києва - потужний сигнал, що 2024 рік буде ще продуктивнішим в українсько-японських відносинах

1 хв читати
Кулеба: візит глави МЗС Японії до Києва - потужний сигнал, що 2024 рік буде ще продуктивнішим в українсько-японських відносинах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит міністра закордонних справ Японії Йоко Камікава до Києва "потужним сигналом" про ще більш продуктивні відносини між країнами у 2024 році.

"Мені дуже приємно приймати Камікава Йоко в Києві вже 7 січня. Вона - перший міжнародний гість України у 2024 році. І я вважаю, дуже потужний сигнал, що цей рік буде ще більш продуктивним в українсько-японських відносинах, ніж попередній", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.

Окремо Кулеба висловив солідарність із народом Японії та висловив співчуття у зв'язку з трагічними наслідками потужного землетрусу 1 січня.

Він також подякував Японії за допомогу Україні та нагадав, що саме за японського головування в G7 активізувалася робота над правовими рамками для використання заморожених російських активів на підтримку України.

"Ми з міністром поділяємо думку, що РФ має платити за свою агресію своїми грошима. Це буде логічно і закономірно, а також буде чітким сигналом будь-кому у світі, що якщо ти щось руйнуєш - маєш за це платити", - наголосив Кулеба.

Теги: #японія #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 07.01.2024
Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

15:27 07.01.2024
Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

14:59 07.01.2024
Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

10:29 07.01.2024
В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

12:21 06.01.2024
Кількість жертв землетрусу в Японії сягнула 100 - ЗМІ

Кількість жертв землетрусу в Японії сягнула 100 - ЗМІ

00:38 06.01.2024
Кулеба: доля світової демократії вирішується зараз десь під Куп'янськом, Авдіївкою, Кліщіївкою та іншими населеними пунктами України

Кулеба: доля світової демократії вирішується зараз десь під Куп'янськом, Авдіївкою, Кліщіївкою та іншими населеними пунктами України

20:50 05.01.2024
Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

08:09 05.01.2024
Літак берегової охорони в аеропорту Ханеда не отримав дозволу на зліт перед катастрофою

Літак берегової охорони в аеропорту Ханеда не отримав дозволу на зліт перед катастрофою

23:50 03.01.2024
Кулеба: ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо, закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень

Кулеба: ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо, закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень

23:18 02.01.2024
Кулеба: ми перебуваємо у другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні

Кулеба: ми перебуваємо у другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

У ВР зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Президентка Єврокомісії: Працюємо над рішенням, яке дасть змогу забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні

Україна має дотримуватися узгоджених із партнерами стандартів у законопроєкті про перезавантаження БЕБ - Стефанчук

ОСТАННЄ

Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

У ВР зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Президентка Єврокомісії: Працюємо над рішенням, яке дасть змогу забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні

Україна має дотримуватися узгоджених із партнерами стандартів у законопроєкті про перезавантаження БЕБ - Стефанчук

Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

У ВР планують створити окремий комітет з питань НАТО - Стефанчук

Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА